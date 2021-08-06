В Минтрансе сравнили цену перелета на Дальний Восток с такси по Москве

Министр транспорта РФ Виталий Савельев на брифинге в пятницу, 6 августа, заявил, что стоимость авиабилетов на Дальний Восток из Европейской России сравнима с поездкой на такси по Москве.

«Это вполне реалистичные цены, они сравнимы с часом езды на такси по Москве, если вы возьмете час полета и пересчитаете, вы в этом убедитесь», — рассказал он журналистам.

Министр отметил, что государство субсидирует авиаперевозки пассажиров на Дальний Восток из европейской части России. Вместе с тем, по его словам, «плоские тарифы» на дальневосточные рейсы предлагает «Аэрофлот».

Как подчеркнул Савельев, группа «Аэрофлот», несмотря на сложности пандемийного периода и отсутствие зарубежных полетов, выполняет обязательства и «плоские тарифы» по пяти городам Дальнего Востока, а по Калининграду и Симферополю они выполняются со стороны бизнеса.

Кроме того, глава Минтранса отметил, что вопрос о прекращении «плоских тарифов» не стоит и они будут продолжать действовать.

««Аэрофлот» должен понимать, что он не просто себе наносит убыток, теряет упущенную выгоду, но это для него означает выполнение социально значимых задач», — заметил он.

По словам министра, сегодня зарубежные рейсы «Аэрофлота» восстановились только на 20–23%.

Ранее, 17 марта, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что из-за пандемии коронавируса авиационная отрасль потеряла деловую активность и вряд ли восстановится в ближайшие три-четыре года.

Гендиректор авиационной группы «Аэрофлот» Михаил Полубояринов в феврале заявил, что российский рынок авиаперевозок может восстановиться уже в 2022 году.