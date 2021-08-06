Временное закрытие станции метро «Проспект Вернадского» продлили до 23 августа

Временное закрытие станции «Проспект Вернадского» Сокольнической линии Московского метрополитена продлили до 23 августа. Об этом сообщили в пятницу, 6 августа, в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«С утра 9 августа откроется движение на участке «Университет»–«Юго-Западная» Сокольнической линии. Однако по просьбе департамента строительства мы вынуждены продлить закрытие станции «Проспект Вернадского» Сокольнической линии до 23 августа», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Станция будет закрыта для входа и выхода пассажиров, а поезда будут проезжать ее без остановки. Пассажиров продолжат перевозить бесплатные автобусы КМ, пишет «Москва 24».

Добавляется, что станции «Университет» и «Юго-Западная» будут работать в обычном режиме.

В пресс-службе уточнили, что продление периода закрытия станции связано с большим объемом работ по строительству пересадки на станцию «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Предстоит еще завершить возведение опорных конструкций будущей пересадки, лестницу и стены.

Ранее, 9 июля, станция «Смоленская» Арбатско-Покровской линии метро Москвы вновь открылась для пассажиров после реконструкции. Работы по замене эскалаторов велись с 22 февраля 2020 года.

23 июня мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект первого участка Рублево-Архангельской линии метро от станции «Шелепиха» до станции «Липовая Роща». Протяженность участка составит 12,65 км. На нем появятся шесть станций: «Звенигородская», «Карамышевская», «Бульвар Карбышева», «Живописная», «Строгино» и «Липовая Роща».