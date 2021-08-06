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В МЧС оценили ущерб от прошедших с начала года паводков

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Глава МЧС России Евгений Зиничев в пятницу, 6 августа, сообщил, что ущерб от паводков, прошедших на территории страны с начала года, превысил 7 млрд рублей.

«По мнению специалистов, предварительный суммарный ущерб от паводков за семь месяцев этого года оценивается в 7,5 млрд рублей», — сказал он на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия.

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Зиничев также предложил проработать механизм переселения людей из зон подтопления и ввести мораторий на хозяйственное использование земель в этих зонах.

При этом глава государства отметил, что в стране научились оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации природного характера, однако бывают сбои. По его словам, в связи с природными пожарами к организации лесного хозяйства есть вопросы.

За день до этого российский лидер сообщил, что масштабные пожары и паводки в стране в значительной степени обусловлены изменением климата. По данным, которые привел Путин, в последние 44 года среднегодовая температура воздуха в стране растет в 2,8 раза быстрее, чем в глобальном измерении.

4 августа в Благовещенске спрогнозировали повышение уровня воды в реке Зея. Согласно прогнозу, с 5 по 7 августа вода поднимется до 700–750 см (превышение отметки «опасное явление» на 30 см), в районе Белогорья — до 680–730 см («опасное явление» — 730 см), в Амуре — до 700–750 см (превышение отметки «неблагоприятное явление» на 50 см).

Также в Благовещенске продолжает действовать режим ЧС. Было поручено подготовить пункт временного размещения для пострадавших.

Спустя день стало известно, что уровень воды в реке Амур на территории Еврейской автономной области (ЕАО) превысил неблагоприятные отметки. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение проработать алгоритмы эвакуации населения из зон возможного подтопления.

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