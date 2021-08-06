Российский борец Евлоев станцевал в аэропорту по случаю победы на ОИ

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев 6 августа по приезде в Москву из Токио станцевал в аэропорту под одобрительные возгласы болельщиков и журналистов.

В столичном аэропорту Шереметьево собравшиеся также встретили Заура Угуева, борца вольного стиля, завоевавшего титул чемпиона на Олимпиаде. Он отметил, что ему еще сложно осознать статус олимпийского чемпиона. По словам спортсмена, ни одни полученные ранее награды не сравнятся с золотой медалью Олимпиады.

При этом он подчеркнул, что выступать в условиях пандемии, без зрителей, было тяжело.

«Скучно на самом деле, нет эмоций, необычно как-то. Но что делать, такие правила. Думаю, в следующий раз будет уже по-другому», — добавил Угуев.

Угуев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг, одолев спортсмена из Индии Кумара Рави 5 августа в финале турнира. Он провел на Олимпиаде две драматичные схватки — с американцем Томасом Гилманом в 1/8 финала (5:4) и узбеком Гуломжоном Абдуллаевым в 1/4 финала (6:6). В обеих он провел победные броски на последних секундах, передает «Спорт-Экспресс».

3 июля Муса Евлоев в финале Олимпиады победил Артура Алексаняна из Армении в весовой категории до 97 кг. Алексанян не стал надевать серебряную медаль, выразив недовольство своим выступлением, и заявил, что, «для того чтобы выигрывать, нужно быть из России».

Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов с победой, отметив их силу воли и нацеленность на победу. Российский лидер пожелал борцам крепкого здоровья и новых успехов.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.