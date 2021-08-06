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Названы причины возникновения природных пожаров в Челябинской области

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Причинами пожаров, которые разгорелись в июле в Челябинской области, стало неосторожное обращение с огнем и сухая гроза. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев в пятницу, 6 августа.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в область, где проводит совещание по ликвидации последствий стихийных бедствий. Перед этим глава государства лично осмотрел с воздуха пострадавшие от пожаров районы.

На совещании Зиничев отметил, что по фактам перехода огня на населенные пункты дознавателями МЧС были возбуждены уголовные дела.

«В ходе предварительных следственных действий установлено, что два из трех очагов пожаров возникли в результате неосторожного обращения с огнем. Предварительной причиной третьего пожара является так называемая сухая гроза — эта версия пока нуждается в проверке», — сказал он.

В свою очередь, губернатор региона Алексей Текслер доложил президенту, что пожарами было повреждено 15 тыс. га леса, из них 4,5 тыс. га уничтожено. Он уточнил, что в настоящее время идет уборка, посадка новых лесных культур запланирована на следующий год.

Масштабные природные пожары возникли в Челябинской области в начале июля. На юге области сформировались три очага — горели 4,8 тыс. га. К тушению были привлечены самолет Бе-200ЧС и вертолет Ми-8.

Сообщалось, что, несмотря на тяжелую ситуацию, благодаря слаженным действиям пожарных, лесных служб, добровольцев в семи населенных пунктах удалось отстоять от огня свыше 1800 домов. В результате пожаров один человек погиб, тело погибшего было найдено в обгоревшем доме. За медицинской помощью обратились почти два десятка человек.

23 июля в Челябинской области сняли режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный на территории региона 9 июля из-за пожаров. По факту лесных пожаров в Челябинской области возбуждено три уголовных дела.

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