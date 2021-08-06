Центробанк сообщил о росте международных резервов России

Международные резервы РФ на 1 августа 2021 года составили $601,003 млрд, что на 1,56% (или $9,258 млрд) превышает сумму на начало июля. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает Банк России.

По данным регулятора, 1 июля международные резервы страны составляли $591,745 млрд. За отчетный месяц валютные резервы увеличились на 1,05% — до $466,129 млрд.

При этом стоимость монетарного золота увеличилась на 3,4% и достигла $130,44 млрд.

В июле международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB со стабильным прогнозом.

13 июля Центробанк сообщил, что внешний долг России вырос до $471,4 млрд. В регуляторе отметили, что данный показатель увеличился в результате роста иностранной задолженности банковской системы. При этом «внешний долг органов государственного управления и прочих секторов сократился на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к финансовым инструментам, эмитированным странами с формирующимися рынками».

28 июня эксперты отмечали, что Россия в настоящее время находится в лучшей позиции по сравнению с другими развитыми странами. Уровень внешнего долга (государственного и корпоративного) страны составляет 40% от внутреннего валового продукта, совокупный госдолг — порядка 17% от ВВП.