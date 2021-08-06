Прямой эфир
Туризм
Восемь авиакомпаний РФ получили допуски на полеты на курорты Египта
Общество
Зиничев предложил проработать механизм переселения людей из зон подтопления
Общество
Путин указал на сбои при реагировании на природные ЧС
Новости компаний
В Москве отреставрируют семь памятников героям Отечественной войны 1812 года
Спорт
Российские гандболистки обыграли сборную Норвегии и вышли в финал ОИ
Общество
В МЧС предупредили о сильных дождях в Крыму в выходные
Общество
Капремонт к 2026 году проведут более чем в 7 тыс. зданиях учебных заведений
Авто
«КамАЗ» станет поставщиком деталей для автомобилей Aurus
Новости компаний
Более 140 дворов благоустроят на юго-востоке Москвы на средства от платных парковок

СК задержал двоих сотрудников ИВС в Истре после побега пятерых заключенных

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи задержали двух сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в Истре по уголовному делу о превышении полномочий в связи с побегом пятерых заключенных. Об этом в пятницу, 6 августа, заявила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Следователем 2-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержаны двое сотрудников ИВС ОМВД России по Истре. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу пяти человек (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ)», — рассказала она.

Все на выход: в Подмосковье совершен беспрецедентный массовый побег
Почему серийные разбойники, возможный убийца и обидчик силовиков остались без контроля в подмосковном ИВС

О побеге группы заключенных, в том числе Александра Мавриди, подозреваемого в расправе над «колбасным королем» Владимиром Маруговым, стало известно ранее в этот день.

Как сообщал телеканал РЕН ТВ, провода камер видеонаблюдения на здании ИВС оказались обрезанными. По данным телеканала, именно из-за обрезанных проводов камеры не зафиксировали первые минуты после побега. Однако затем беглецы всё же попали в объектив других камер. В настоящее время маршрут сбежавших заключенных отслеживают правоохранители.

Преступники, предположительно, использовали гаечный ключ при побеге. Также был сорван навесной замок на воротах.

Источник уточнял, что гаечный ключ для побега из изолятора Мавриди могла пронести его адвокат. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»).

Примерно за неделю до побега Мавриди перевели в ИВС для проведения следственных действий. Отмечается, что размещение его в ИВС было незаконным и является халатностью должностных лиц.

Накануне побега Мавриди попросил перевести его в камеру с другими заключенными, объяснив это тем, что там находятся его земляки. В камере он предоставил Денису Грозаву, Ивану Цуркану, Александру Бутнару и Николаю Тетере (им инкриминируют больше 20 эпизодов, в частности разбойные нападения, кражи и хищение оружия) инструмент для взлома.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021