СК задержал двоих сотрудников ИВС в Истре после побега пятерых заключенных

Следователи задержали двух сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в Истре по уголовному делу о превышении полномочий в связи с побегом пятерых заключенных. Об этом в пятницу, 6 августа, заявила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Следователем 2-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержаны двое сотрудников ИВС ОМВД России по Истре. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу пяти человек (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ)», — рассказала она.

О побеге группы заключенных, в том числе Александра Мавриди, подозреваемого в расправе над «колбасным королем» Владимиром Маруговым, стало известно ранее в этот день.

Как сообщал телеканал РЕН ТВ, провода камер видеонаблюдения на здании ИВС оказались обрезанными. По данным телеканала, именно из-за обрезанных проводов камеры не зафиксировали первые минуты после побега. Однако затем беглецы всё же попали в объектив других камер. В настоящее время маршрут сбежавших заключенных отслеживают правоохранители.

Преступники, предположительно, использовали гаечный ключ при побеге. Также был сорван навесной замок на воротах.

Источник уточнял, что гаечный ключ для побега из изолятора Мавриди могла пронести его адвокат. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»).

Примерно за неделю до побега Мавриди перевели в ИВС для проведения следственных действий. Отмечается, что размещение его в ИВС было незаконным и является халатностью должностных лиц.

Накануне побега Мавриди попросил перевести его в камеру с другими заключенными, объяснив это тем, что там находятся его земляки. В камере он предоставил Денису Грозаву, Ивану Цуркану, Александру Бутнару и Николаю Тетере (им инкриминируют больше 20 эпизодов, в частности разбойные нападения, кражи и хищение оружия) инструмент для взлома.