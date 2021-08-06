Зиничев предложил проработать механизм переселения людей из зон подтопления

Глава МЧС России Евгений Зиничев 6 августа предложил проработать механизм переселения людей из зон подтопления и ввести мораторий на хозяйственное использование земель в этих зонах.

«Также целесообразно проработать правовой механизм переселения граждан, проживающих на указанных территориях, с предоставлением им последующих компенсаций», — сказал он на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия.

По словам главы МЧС России, также целесообразно ввести мораторий на хозяйственное использование земель в этих зонах.

Ранее, 4 августа, в Благовещенске спрогнозировали повышение уровня воды в реке Зея. В зону затопления попадают несколько домов в Зазейском и Белогорье.

Согласно прогнозу, с 5 по 7 августа вода в районе Благовещенска поднимется до 700–750 см (превышение отметки «опасное явление» на 30 см), в районе Белогорья — до 680–730 см («опасное явление» — 730 см), в Амуре — до 700–750 см (превышение отметки «неблагоприятное явление» на 50 см).

Между тем в Благовещенске продолжает действовать режим ЧС. Было поручено подготовить пункт временного размещения для пострадавших.

В тот же день губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что в настоящий момент, когда в области идет вторая волна подтоплений, власти действуют по отработанному алгоритму.

При этом 5 августа стало известно, что уровень воды в реке Амуре на территории Еврейской автономной области (ЕАО) превысил неблагоприятные отметки. По словам и.о. начальника Гидрометеорологического бюро Биробиджана Елены Чернобровиной, интенсивность подъема воды составляет от 1 до 55 см в сутки.

Отмечалось, что комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение проработать алгоритмы эвакуации населения из зон возможного подтопления.