Прямой эфир
Туризм
Восемь авиакомпаний РФ получили допуски на полеты на курорты Египта
Общество
Зиничев предложил проработать механизм переселения людей из зон подтопления
Общество
Путин указал на сбои при реагировании на природные ЧС
Новости компаний
В Москве отреставрируют семь памятников героям Отечественной войны 1812 года
Спорт
Российские гандболистки обыграли сборную Норвегии и вышли в финал ОИ
Общество
В МЧС предупредили о сильных дождях в Крыму в выходные
Общество
Капремонт к 2026 году проведут более чем в 7 тыс. зданиях учебных заведений
Авто
«КамАЗ» станет поставщиком деталей для автомобилей Aurus
Новости компаний
Более 140 дворов благоустроят на юго-востоке Москвы на средства от платных парковок
Сюжет:

Зиничев предложил проработать механизм переселения людей из зон подтопления

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МЧС России Евгений Зиничев 6 августа предложил проработать механизм переселения людей из зон подтопления и ввести мораторий на хозяйственное использование земель в этих зонах.

«Также целесообразно проработать правовой механизм переселения граждан, проживающих на указанных территориях, с предоставлением им последующих компенсаций», — сказал он на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия.

Медленно — неверно: власти ускорят оказание помощи пострадавшим от ЧС
Чем займется новая комиссия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке

По словам главы МЧС России, также целесообразно ввести мораторий на хозяйственное использование земель в этих зонах.

Ранее, 4 августа, в Благовещенске спрогнозировали повышение уровня воды в реке Зея. В зону затопления попадают несколько домов в Зазейском и Белогорье.

Согласно прогнозу, с 5 по 7 августа вода в районе Благовещенска поднимется до 700–750 см (превышение отметки «опасное явление» на 30 см), в районе Белогорья — до 680–730 см («опасное явление» — 730 см), в Амуре — до 700–750 см (превышение отметки «неблагоприятное явление» на 50 см).

Между тем в Благовещенске продолжает действовать режим ЧС. Было поручено подготовить пункт временного размещения для пострадавших.

В тот же день губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что в настоящий момент, когда в области идет вторая волна подтоплений, власти действуют по отработанному алгоритму.

При этом 5 августа стало известно, что уровень воды в реке Амуре на территории Еврейской автономной области (ЕАО) превысил неблагоприятные отметки. По словам и.о. начальника Гидрометеорологического бюро Биробиджана Елены Чернобровиной, интенсивность подъема воды составляет от 1 до 55 см в сутки.

Отмечалось, что комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение проработать алгоритмы эвакуации населения из зон возможного подтопления.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021