Сельскую школу отремонтируют по просьбе жителей в Приморье

Школу в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа (УГО), которую попросили отремонтировать местные жители в ходе «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, приведут в порядок к началу сентября. Сейчас подрядчик ремонтирует один из двух учебных корпусов.

Подрядчик должен уложиться в небольшой срок, чтобы уже 1 сентября дети пошли в обновленную школу. До этого времени нужно будет сделать пол на 1-ом этаже, оштукатурить стены, а также обновить отмостку (водонепроницаемая бетонная конструкция вдоль всего внешнего периметра здания — прим. ред.), сообщает ИА PrimaMedia.

В общей сложности на все эти работы выделено 6,3 млн рублей из муниципального бюджета и еще столько же из регионального.