В Токио полиция задержала напавшего на пассажиров поезда мужчину

Полиция задержала мужчину, напавшего в пятницу, 6 августа, с ножом на пассажиров поезда в одном из районов Токио. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Молодой мужчина, совершивший нападение, был задержан в одном из местных круглосуточных магазинов. Он сам сообщил сотруднику магазина, что именно он совершил нападение в поезде, после чего тот вызвал полицию.

Ранее в этот день стало известно, что неизвестный мужчина начал беспорядочно размахивать ножом в вагоне поезда железнодорожной ветки «Одакю», который следовал по токийскому району Сэтагая, пишет REGNUM. По последним данным, в результате инцидента пострадали 10 человек — несколько получили ножевые ранения, а некоторые получили ушибы от падений, когда убегали от нападавшего. В больницу были доставлены девять пострадавших. Угрозы жизни кого-либо из госпитализированных нет. Одна женщина получила тяжелые ранения, но находится в сознании.

Всех пассажиров поезда эвакуировали, движение по этой ветке временно приостановлено. В настоящее время полиция продолжает разбираться в обстоятельствах произошедшего. В самом поезде был обнаружен брошенный нападавшим нож, а также мобильный телефон, который он, вероятно, выронил.

Ранее, 3 августа, 27-летний житель американского штата Джорджия напал на офицера неподалеку от здания Пентагона. Правоохранитель скончался.

Ведомство сочло преждевременным считать инцидент терактом. Спустя день Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило, что злоумышленник в ходе борьбы выхватил у офицера пистолет.

Позднее стало известно, что преступник скончался. По предварительным данным, смертельное ранение он нанес себе сам.