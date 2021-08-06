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Ученые рассказали о длительной активности антител после COVID-19

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В течение семи месяцев после COVID-19 антитела остаются активными, тогда как их уровень может даже расти. Об этом говорится в исследовании Барселонского института глобального здоровья (ISGlobal).

Исследовательская группа наблюдала за 578 добровольцами, которые перенесли COVID-19 в легкой форме или без симптомов.

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У участников исследования брали пробы крови в течение семи месяцев после того, как им поставили соответствующий диагноз, и проверяли уровень и тип антител IgA, IgM и IgG к шести различным антигенам SARS-CoV-2. Также ученые брали у них антитела к четырем известным ранее штаммам COVID-19, вызывающим простуду.

В результате проведенного эксперимента специалисты определили, что после заражения иммунный ответ является мощным, но по прошествии определенного времени начинает падать.

Однако, как установили ученые, в какой-то момент наблюдается стабилизация. Так, у 75% участников спустя пять месяцев после выздоровления наблюдалось увеличение антител IgG. В исследовании отмечается, что причины подобного явления в настоящий момент выяснить не удалось.

Ранее, 19 июля, ученые из Университета Падуи и Имперского колледжа Лондона рассказали, что показатели антител у людей, которые перенесли COVID-19, зависят от типа проводимого теста. При этом, как отмечалось, различные тесты сумели выявить антитела, которые реагировали на различные части коронавируса.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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