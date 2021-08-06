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Российская гандболистка Седойкина прокомментировала выход команды в финал ОИ

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Вратарь команды по гандболу Олимпийского комитета России (ОКР) Анна Седойкина в пятницу, 6 августа, рассказала о выходе спортсменок в финал Олимпиады в Токио.

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Ранее в этот же день россиянки обыграли в полуфинале команду Норвегии и вышли в финал соревнований. Встреча завершилась со счетом 27:26.

«Все вышли на матч на 150% уверенные в победе. Все делали, что должны были. Что касается меня, то мне очень сильно помогали мои защитники. Мы, собственно, для этого здесь и находимся: чтобы блокировать броски, чтобы делать сейвы, чтобы побеждать. Мы все сегодня делали свое дело», — цитирует ее «РИА Новости».

Российская гандболистка Полина Ведехина, в свою очередь, рассказала, что перед игрой с норвежками внутри команды договорились, что будут играть так, как будто счет равный и нет никакого преимущества в три мяча. При этом, по ее словам, в определенный момент игры спортсменки всё равно «притормозили», но это, как отметила Ведехина, из-за усталости.

«Эта концовка, кажется, была бесконечной. И тайм-аут, и удаление Бобровниковой. Старались тянуть время, и получилось, что смогли заработать удаление. А это означает новый отсчет времени. Сегодня всё сыграло за нас», — цитирует ее «Спорт-Экспресс».

Россиянки, по ее словам, стали лучше чувствовать друг друга с каждым матчем и именно поэтому сегодня игра сложилась так. Она поблагодарила всех, кто поддерживал и болел за команду.

Финальная игра состоится 8 августа. Сборная ОКР встретится с командой Франции, пишет «Газета.ру».

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимает участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.

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