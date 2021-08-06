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В Совфеде оценили получение США данных о вирусах в лаборатории Уханя

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Сообщение о том, что разведка США изучает генетические данные о вирусах из лаборатории Уханьского института вирусологии, является частью специальной кампании по противодействию Китаю. Такое мнение высказал в пятницу, 6 августа, первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру».

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Он провел аналогию между нынешними заявлениями Соединенных Штатов в адрес Китая с теми, что американская сторона делала в отношении России. В частности, сенатор вспомнил о попытках обвинить РФ во влиянии и вмешательстве в американские выборы. Однако ни одного доказательства этого с 2016 года предоставлено не было.

«Не надо валить с больной головы на здоровую. Если нет точных, проверенных данных, не надо в общем-то огульно обвинять Китай в том, что, я уверен, он не совершал. Я думаю, что это специальная кампания, которая вписывается в противостояние Штатов и Китая. Это недостойный ход, который, к сожалению, всё чаще используется западными политиками», — сказал Джабаров.

По его мнению, Вашингтону очень хочется очернить Пекин. При этом американцы забывают о количестве лабораторий, которые они поддерживают по всему миру.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты заполучили доступ к сведениям о 22 тыс. вирусах, которые изучались в уханьской лаборатории. При этом неизвестно, как именно и в какое время разведке США удалось добыть эти данные. Телеканал не исключает вероятность взлома серверов, связанных с исследованиями в лаборатории в Ухане.

Утверждается, что полученные американскими спецслужбами генетические данные были удалены китайскими чиновниками в сентябре 2019 года. С тех пор Китай отказывал в передаче этих и других данных о ранних случаях коронавируса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и США.

Ранее, 2 августа, был опубликован отчет республиканцев из палаты представителей США об утечке коронавируса из уханьской лаборатории. Согласно документу, лаборатория в Ухане якобы проводила испытания вирусов «в небезопасных условиях». Предполагается, что первые случаи COVID-19 возникли в августе или сентябре 2019 года.

29 июля официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США поддерживают новые исследования ВОЗ о происхождения SARS-COV-2. При этом он отметил, что расследование должно быть основанным на фактах, проходить под контролем экспертов и быть свободным от вмешательства.

Версию об искусственном происхождении коронавируса неоднократно продвигали в Соединенных Штатах. 23 мая газета The Wall Street Journal выдвинула предположение, что болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса.

Пекин неоднократно опровергал обвинения, называя такую теорию клеветой и заговором. Китайские ученые подчеркивали, что лаборатория в Ухане обладает серьезной системой безопасности, а болезнь ученых никак не была связана с коронавирусом.

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