Путин поручил предотвратить снижение доходов малообеспеченных групп граждан

Правительство РФ должно организовать регулярный мониторинг доходов малообеспеченных групп граждан. Это следует из поручения президента страны Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля.

Согласно перечню поручений, сделанных главой государства по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, правительство страны, помимо мониторинга, при необходимости также должно обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки этой категории населения.

Из документа следует, что это необходимо для того, чтобы не допустить снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп россиян, а обеспечить их рост.

Доложить о проделанной работе кабмину необходимо президенту 1 ноября 2021 года, а далее докладывать будет нужно каждые полгода.

26 мая Путин на совещании по экономическим вопросам назвал восстановление уровня доходов россиян приоритетной задачей для всех уровней власти.

Днем ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что добиться снижения уровня бедности можно в течение 3–4 лет за счет адресности социальной поддержки малообеспеченным гражданам.

Ранее в этом же месяце премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в правительстве делают всё возможное, чтобы доходы россиян соответствовали их потребностям.