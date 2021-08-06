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В Красноярске потоком дождевой воды снесло переходившего дорогу мальчика

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Мальчика смыло потоком дождевой воды, когда он пытался перейти дорогу, в микрорайоне Солнечный в Красноярске. Инцидент произошел в пятницу, 6 августа.

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Видео происшествия появилось в профильном Instagram-аккаунте жителей микрорайона Солнечный Красноярска.

На кадрах видно, как ребенок пытается пересечь затопленную дорогу, но падает, и его уносит сильный поток. Мальчика протащило несколько метров, а затем ему удалось вцепиться в тротуар. Рядом с пострадавшим были приятели, пытавшиеся протянуть ему руку и вытащить из потока грязной воды, однако это ни к чему не привело.

Поскольку в этот момент на дороге не оказалось автомобилей, все закончилось благополучно, пишет Life.ru.

Ранее в Красноярске ввели режим ЧС после обрушения подпорной стены здания на парковку.

ЧП произошло ранее 6 августа. Из-за обрушения подпорной стены на улице 60 лет Образования СССР, 50а, под завалами оказалось четыре легковых автомобиля и одна «Газель», сообщает телеканал «360». Никто не пострадал, поскольку людей в момент случившегося в указанных транспортных средствах не было. Высота рухнувшей стены составила 5 м, площадь обрушения — около 100 кв. м.

Прокуратура начала проверку по факту ЧП. По предварительным данным, стену возвел застройщик при строительстве дома. При этом застройщик отрицает свою причастность к возведению стены.

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