Суд в Москве арестовал выбросившего сына из окна мужчину

Кузьминский суд Москвы на заседании в пятницу, 6 августа, арестовал Леонида Кудрявцева, выбросившего из окна двухлетнего сына.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Суд принял решение заключить его под стражу сроком на один месяц 29 суток – до 4 октября текущего года.

О том, что отец выбросил мальчика 2018 года рождения из окна квартиры, расположенной на пятом этаже в жилом доме по улице Шумилова в Москве, стало известно 4 августа. Мужчина с места преступления скрылся, однако в кратчайшие сроки его местонахождение было установлено и он был задержан.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. У него зафиксировали серьезные травмы — многочисленные переломы, закрытые черепно-мозговые травмы. Мальчик также потерял много крови.

Сообщалось, что в вечер инцидента между бабушкой (тещей злоумышенника) и отцом мальчика возник конфликт. Последний в разгар ссоры решил сорвать злость на ребенке и выбросил его из окна. Как уточнялось, пока мать ребенка находилась в отъезде, бабушка являлась его опекуном.

При этом мать мальчика рассказала, что в последние несколько дней у нее с мужем были конфликты, а мужчина злоупотреблял спиртным. В то же время женщина заверила, что ее супруг сильно любит сына и она не знает, что могло привести к трагедии.

Отмечалось, что при необходимости семье окажут помощь органы социальной защиты.