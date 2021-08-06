Психолог перечислила часто используемые мошенниками приемы

В общении с потенциальными жертвами мошенники давят на слабые места своих потенциальных жертв. Об этом 6 августа рассказала психолог Анастасия Лысакова.

Она отметила, что у каждого человека есть свои уникальные «болевые точки», которые стараются нащупать мошенники, однако существуют и более общие социальные триггеры. К примеру, у женщин это любовь, стремление создать семью, у мужчин — деньги.

«Есть мошенники, которые ориентированы на такую женскую боль, как поиск мужчины. Разведенных женщин и женщин старше 35 или 40 лет часто приглашают в свадебные и брачные агентства, которые являются фейковыми. У них одна цель — это нажива, а не разрешение проблемы женщины», — сказала психолог в беседе с радио Sputnik.

В случае же с мужчинами триггером является заработок, поскольку многие хотят легких и быстрых денег.

Общей же темой для женщин и мужчин является состояние здоровья, причем мошенники ориентируются на пожилых граждан. Так, они звонят якобы из медицинского учреждения и говорят, что нашли у пациента заболевание и если приобрести у них препарат, можно излечить его.

«Тут многие готовы последнее отдать», — добавила Лысакова.

Ранее, 4 августа, эксперты сообщили о том, что мошенники используют записи телефонных разговоров вне зависимости от их содержания. По словам бизнес-аналитика мессенджера Gem4me Анастасии Ильичевой, чтобы шантажировать абонента, вовсе необязательно иметь на него компромат. Для этого достаточно узнать круг его знакомств и интересов и представиться родственниками или друзьями. Также злоумышленники часто создают атмосферу ЧП, напомнила специалист.

По данным исследования, проведенного ВТБ, с телефонным мошенничеством сталкивались 76% опрошенных россиян. Меньше половины из них — 45% — вешают трубку, когда понимают, что им звонит мошенник, остальные же продолжают разговор либо из любопытства, либо ради забавы.