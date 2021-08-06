Названы популярные у россиян домашние животные

Россияне предпочитают держать в доме кошек, свидетельствуют данные опроса медиахолдинга Rambler&Co, которые в пятницу, 6 августа, приводит «Газета.ру».

«В вечном споре «собаки или кошки» последние одержали уверенную победу — больше чем у половины участников опроса дома живут мурки (51%)», — говорится в исследовании.

Собак содержит 31% опрошенных. Также россияне отдают предпочтение попугаям и рыбкам (по 2%), грызунам, рептилиям и кроликам (по 1%). Экзотическими животными могут похвастаться 11% россиян.

Исследование также показало, что 65% респондентов имеют в доме животных. Большинство жителей России содержит лишь одно животное (59%), на двух питомцев решились 22%. Пять и более зверей завели себе 7% опрошенных.

У 21% граждан РФ животных нет, но раньше были. Против содержания питомцев в доме высказались 11% опрошенных.

Также согласно данным опроса, на месячный уход и содержание питомца 40% хозяев тратят от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Не более 1 тыс. рублей расходуют 34% любителей животных, 17% — от 3 тыс. до 5 тыс., 6% — от 5 тыс. до 10 тыс. и 3% — более 10 тыс. рублей.

Опрос проходил на портале «Рамблер» с 30 июля по 4 августа 2021 года. Его охват составил 1,5 млн пользователей, среди которых 51% мужчин и 49% женщин.

Ранее в мае стало известно, что треть жителей страны хотели бы брать в офис своих домашних питомцев.