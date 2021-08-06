Путин поручил утвердить единый план по достижению национальных целей развития

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября утвердить единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года, включив в него стратегические инициативы в сфере социально-экономического развития страны. Об этом сообщается в документе, опубликованном 5 августа на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации <...> утвердить единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, обеспечив включение в него стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития», — сообщается в документе.

Выполнить это правительству поручено до 1 октября 2021 года.

Кроме того, российский лидер поручил правительству страны регулярно мониторить доходы малообеспеченных групп граждан и при необходимости оказывать им дополнительную поддержку. Доклад о проделанной в этом направлении работе нужно представить президенту 1 ноября этого года, далее — раз в полгода.

Ранее, в апреле, Путин назвал улучшение качества жизни людей главным в национальных целях развития. По его словам, граждане должны жить лучше как в больших городах, так и в маленьких населенных пунктах. Параметр улучшения качества жизни президент пообещал оценивать максимально объективно на основе мнения людей, в том числе на основе данных соцопросов.

Летом 2020 года Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года. Основными целями являются увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также раскрытие таланта каждого человека.