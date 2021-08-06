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Совет Европы отказался комментировать слова Зеленского о Донбассе

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В Совете Европы отказались комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского, который призвал всех жителей Донбасса, считающих себя русскими, «ехать и искать себе место в России». Об этом 6 августа заявил официальный представитель генерального секретаря организации Даниэль Хольтген.

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Накануне Зеленский заявил, что население Донбасса, считающее себя русскими, совершает большую ошибку, оставаясь жить в регионе. В то же время, по словам украинского лидера, жители самопровозглашенных республик, считающие себя украинцами, не должны покидать его территорию.

На заявление украинского лидера отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, вместо того чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну.

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что людям, считающим себя русскими и проживающим в других странах, никто не имеет права указывать, где им жить и чем им заниматься, если они не осуществляют противоправную деятельность, не связанную, например, с преступным миром.

Ранее, 12 июля, президент РФ Владимир Путин высказал мнение о том, что Киеву не нужен Донбасс. Российский лидер отметил, что «жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навя­зать силой, блокадой, угрозами».

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.

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