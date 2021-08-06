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Гаджиев перечислил фаворитов турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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Президент Fight Nights Gobal Камил Гаджиев сообщил, что российский боец Брюс Хлебников, для которого бой против Дениса Вильданова станет дебютом в боксе, сможет оказать противнику серьезное сопротивление.

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«Я считаю, что в продолжительном бою Брюс как человек более легкий, не обремененный весом, сможет дать отпор. Плюс к тому — его физическая сила. Она, наверное, сопоставима с габаритами Вильданова», — отметил Гаджиев в беседе с РЕН ТВ в пятницу, 6 августа.

Вместе с тем он уточнил, что считает фаворитом боя между спортсменом из России Артемом Тарасовым и камерунским боксером Тайсоном Дижоном именно россиянина.

«Тарасов прибавляет от боя к бою. Он выступает в разных видах, много тренируется. Несмотря на то что у Дижона есть боксерский опыт, я ставлю на Тарасова. Дижон покажет хороший бой, но победителем выйдет российский спортсмен», — сказал Гаджиев.

Ранее в этот день обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов сравнил бойца Данияла Т-34 Эльбаева с Винни-Пухом, опубликовав на своей странице в Instagram фото Эльбаева и изображение героя повестей.

Дацик и Эльбаев проведут боксерский поединок 13 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», телеканал покажет прямую трансляцию турнира. Мероприятие пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Боксеры активно готовятся к предстоящему турниру.

Кроме Дацика и Эльбаева на ринге встретятся Вильданов и Хлебников, а также Дижон и Тарасов.

Главным в турнире станет бой россиянина Виталия Кудухова с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамцем Гильермо Джонсом.

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