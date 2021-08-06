В ОПЗЖ оценили призыв Зеленского к жителям Донбасса

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к считающим себя русскими жителям Донбасса покинуть Украину является очень плохим сигналом. Об этом сообщил в пятницу, 6 августа, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко в эфире телеканала «Наш».

Таким образом политик прокомментировал предложение украинского лидера, с которым он накануне обратился к гражданам Донбасса, считающим себя русскими. Так, Зеленский посоветовал им уезжать в Россию.

Бойко напомнил, что возвращение территорий в состав Украины было предвыборным обещанием Зеленского.

«Что это за позиция? Как может президент своих людей отправлять в Россию? Наоборот, он должен сказать, что у нас лучше, ребята, оставайтесь здесь, переезжайте на Украину, отдайте российские паспорта, мы вас всех здесь примем, обеспечим работой, жильем — тогда это позиция государственника», — сказал политик.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что своими заявлениями Зеленский кидает в многонациональное население Украины «камень раздора» и добивает страну.

При этом член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк в тот же день заявил, что киевским властям важно не население Донбасса, а его территория. Железняк указал и на пренебрежительное отношение властей Украины к русскоязычному населению страны.

Вместе с тем 12 июля президент РФ Владимир Путин высказал мнение о том, что Киеву не нужен Донбасс. Российский лидер отметил, что «жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навя­зать силой, блокадой, угрозами».

Также на ненужность Донбасса, по мнению российского лидера, указывает проводимая украинскими властями политика. Он напомнил, что Минские договоренности дают реальный шанс мирно восста­новить территориальную целостность Украины, догово­рившись с представителями самопровозглашенных республик Донбасса при посредничестве РФ, Германии и Франции.

Кроме того, Путин указал на то, что на Украине предпочитают эксплуатировать образ «жертвы внешней агрессии» и «торговать русофобией», а также устраивать провокации в Донбассе.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.