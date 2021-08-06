В ОПЗЖ оценили призыв Зеленского к жителям Донбасса
Призыв президента Украины Владимира Зеленского к считающим себя русскими жителям Донбасса покинуть Украину является очень плохим сигналом. Об этом сообщил в пятницу, 6 августа, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко в эфире телеканала «Наш».
Таким образом политик прокомментировал предложение украинского лидера, с которым он накануне обратился к гражданам Донбасса, считающим себя русскими. Так, Зеленский посоветовал им уезжать в Россию.
Бойко напомнил, что возвращение территорий в состав Украины было предвыборным обещанием Зеленского.
«Что это за позиция? Как может президент своих людей отправлять в Россию? Наоборот, он должен сказать, что у нас лучше, ребята, оставайтесь здесь, переезжайте на Украину, отдайте российские паспорта, мы вас всех здесь примем, обеспечим работой, жильем — тогда это позиция государственника», — сказал политик.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что своими заявлениями Зеленский кидает в многонациональное население Украины «камень раздора» и добивает страну.
При этом член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк в тот же день заявил, что киевским властям важно не население Донбасса, а его территория. Железняк указал и на пренебрежительное отношение властей Украины к русскоязычному населению страны.
Вместе с тем 12 июля президент РФ Владимир Путин высказал мнение о том, что Киеву не нужен Донбасс. Российский лидер отметил, что «жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами».
Также на ненужность Донбасса, по мнению российского лидера, указывает проводимая украинскими властями политика. Он напомнил, что Минские договоренности дают реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, договорившись с представителями самопровозглашенных республик Донбасса при посредничестве РФ, Германии и Франции.
Кроме того, Путин указал на то, что на Украине предпочитают эксплуатировать образ «жертвы внешней агрессии» и «торговать русофобией», а также устраивать провокации в Донбассе.
Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.