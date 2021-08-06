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Глава МЧС Зиничев ликвидирует ФГКУ «Центроспас»

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Глава МЧС России Евгений Зиничев подписал приказ о ликвидации ФГКУ «Центроспас». Вместо него будет создано аналогичное федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ). Документ есть в распоряжении «Известий».

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«Ликвидировать до 31.12.2021 федеральное государственное казенное учреждение «Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд», — говорится в документе.

Тем же приказом «Центроспас» преобразован в ФГБУ «Центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России».

Ранее в эфире телеканала РЕН ТВ вышел сюжет о волне увольнений в элитном спасательном отряде. Сотрудники сообщали журналистам, что с приходом нового руководства их провоцируют на конфликты, вынуждая уйти по различным причинам. По информации источников, за полгода увольнение коснулось 42 сотрудников.

После выхода сюжета в отряд «Центроспас» прибыла комиссия центрального аппарата МЧС. Как сообщил источник телеканала в ведомстве, пообщаться с работниками прилетели два замминистра — Виктор Яцуценко и Андрей Гурович.

По информации телеканала, во время экстренного собрания личному составу «Центроспаса» объяснили, что казенное учреждение не может зарабатывать и премировать своих сотрудников, поскольку всё заработанное идет в федеральный бюджет. В то же время в бюджетном учреждении при оказании платных услуг заработанное можно тратить на нужды самого учреждения.

«Центроспас» работает в режиме круглосуточного дежурства на базе, которая расположена вблизи аэродрома Раменское.

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