Прямой эфир
Спорт
Российские гандболистки обыграли сборную Норвегии и вышли в финал ОИ
Политика
Путин прибыл с рабочим визитом в Челябинскую область
Общество
В МЧС предупредили о сильных дождях в Крыму в выходные
Общество
Капремонт к 2026 году проведут более чем в 7 тыс. зданиях учебных заведений
Авто
«КамАЗ» станет поставщиком деталей для автомобилей Aurus
Политика
Путин дал ряд поручений в экономических и социальных сферах
Новости компаний
Более 140 дворов благоустроят на юго-востоке Москвы на средства от платных парковок
Общество
Два сотрудника изолятора в Истре задержаны после побега заключенных
Общество
Путин поручил к 2023 году отказаться от учебы в третью смену
Сюжет:

Вирусолог объяснил необходимость прививаться переболевшим COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вирусолог, доцент Российского медицинского университета имени Пирогова Михаил Розанов сообщил, что те граждане, которые не заразились коронавирусной инфекцией, могут соотносить себя с теми, кто уже переболел COVID-19 для того, чтобы не вакцинироваться.

«Если подробно обсуждать, что переболевший это примерно то же самое, что и вакцинировавшийся, то тут же огромное количество народа будет говорить: а у меня был насморк, наверное, я болел коронавирусом, и я не буду вакцинироваться. А он на самом деле не болел», — сказал вирусолог в эфире радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 6 августа.

Подставить плечи: коллективный иммунитет в РФ может сформироваться к ноябрю
Владимиру Путину доложили об эпидемиологической ситуации в стране, росте цен и борьбе с пожарами

По словам Розанова, если говорить о том, что переболевшие могут не вакцинироваться, то граждане, которые не перенесли COVID-19, «просто не привьются».

«Я понимаю эту позицию и поддерживаю. Да, действительно, многие люди не любят разбираться в деталях. Им нужно услышать: всем вакцинироваться», — заключил специалист.

Ранее в этот день врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков сообщил, что при заражении коронавирусной инфекцией вакцинированные граждане могут лучше реагировать на лекарственные препараты, чем непривитые от COVID-19.

При этом 29 июля врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко подчеркнул, что вакцинация — это залог победы над коронавирусом.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021