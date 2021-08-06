Вирусолог объяснил необходимость прививаться переболевшим COVID-19

Вирусолог, доцент Российского медицинского университета имени Пирогова Михаил Розанов сообщил, что те граждане, которые не заразились коронавирусной инфекцией, могут соотносить себя с теми, кто уже переболел COVID-19 для того, чтобы не вакцинироваться.

«Если подробно обсуждать, что переболевший это примерно то же самое, что и вакцинировавшийся, то тут же огромное количество народа будет говорить: а у меня был насморк, наверное, я болел коронавирусом, и я не буду вакцинироваться. А он на самом деле не болел», — сказал вирусолог в эфире радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 6 августа.

По словам Розанова, если говорить о том, что переболевшие могут не вакцинироваться, то граждане, которые не перенесли COVID-19, «просто не привьются».

«Я понимаю эту позицию и поддерживаю. Да, действительно, многие люди не любят разбираться в деталях. Им нужно услышать: всем вакцинироваться», — заключил специалист.

Ранее в этот день врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков сообщил, что при заражении коронавирусной инфекцией вакцинированные граждане могут лучше реагировать на лекарственные препараты, чем непривитые от COVID-19.

При этом 29 июля врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко подчеркнул, что вакцинация — это залог победы над коронавирусом.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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