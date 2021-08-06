Иномарка насмерть сбила пешехода на ижевской объездной

В Завьяловском районе Удмуртии водитель иномарки сбил мужчину, который переходил дорогу в непредусмотренном месте. Пешеход погиб, сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

Авария произошла в ночь на 6 августа на 1-м км автодороги «Окружная г. Ижевска». По предварительным данным, 24-летний водитель Opel Astra допустил наезд на мужчину, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода. Световозвращающие элементы на его одежде отсутствовали, уточняет ИА «Сусанин».

В результате ДТП пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее 6 августа сообщалось, что три человека погибли и четверо пострадали в ДТП с участием девяти автомобилей на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области. Участниками аварии стали семь легковых и два грузовых автомобиля.