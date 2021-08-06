Движение по трассе «Кола» перекроют из-за перевозки крупных грузов

Жителей Ленинградской области и Карелии предупредили об ограничении движения на федеральной трассе «Кола». По дороге будут перевозить тяжеловесный крупногабаритный груз.

По данным ФКУ Упрдор «Кола», ограничения будут вводиться по ночам с 8 по 11 августа. Движение автомобилей запретят с 2:00 до 7:00. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Груз планируют везти по маршруту от границы с Ленинградской областью до Костомукши. Водителей просят с пониманием отнестись к неудобствам и заранее продумать маршрут на случай объезда.

В июле участок трассы «Кола» в Карелии был перекрыт из-за дыма от пожаров. Ограничение действовало в районе города Сегежа для всех видов транспорта.