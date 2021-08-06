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Провода камер видеонаблюдения на здании ИВС в Истре оказались обрезаны

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Провода камер видеонаблюдения на здании изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, оказались обрезанными. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает РЕН ТВ.

Ранее в этот же день из ИВС сбежали пятеро заключенных, в том числе Александр Мавриди, подозреваемый в расправе над «колбасным королем» Владимиром Маруговым.

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Под данным телеканала, именно из-за обрезанных проводов камеры не зафиксировали первые минуты после побега. Однако затем беглецы всё же попали в объектив других камер. В настоящее время маршрут сбежавших заключенных отслеживают правоохранители.

Сбежать заключенным, как сообщали ранее корреспонденты «Известий», удалось, отжав и скрутив замки с двери камеры. Преступники, предположительно, использовали гаечный ключ при побеге. Также был сорван навесной замок на воротах.

Источник уточнял, что гаечный ключ для побега из изолятора Мавриди также могла пронести его адвокат. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»).

После произошедшего были задержаны двое сотрудников изолятора. Их подозревают в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу.

Примерно за неделю до побега Мавриди перевели в ИВС для проведения следственных действий. По информации осведомленного источника, размещение его в ИВС было незаконным и является халатностью должностных лиц.

Накануне побега Мавриди попросил перевести его в камеру с другими заключенными и объяснил это тем, что там находятся его земляки, приезжие из Молдавии. Там подозреваемый предоставил Денису Грозаву, Ивану Цуркану, Александру Бутнару и Николаю Тетерю (им инкриминируют больше 20 эпизодов, в частности разбойные нападения, кражи и хищение оружия) инструмент для взлома.

По информации источника «Известий», Цуркану был осужден за применение насилия в отношении представителя власти, однако его проверяли на причастность к другим преступлениям.

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