Режим ЧС из-за паводка на Амуре объявили в шести селах ЕАО

В шести селах Ленинского района ЕАО объявлен режим ЧС из-за паводка на реке Амур. Жителей предупреждают о возможной эвакуации. В случае необходимости их будут вывозить в пункт временного размещения.

Сначала людей будут собирать в эвакуационных пунктах. В частности, в селе Ленинское он расположен в помещении районной библиотеки, сообщает ИА ЕАОMedia.

Как ранее заявил глава Ленинского муниципального района Максим Сироткин, при наихудшем развитии событий под эвакуацию могут попасть до 3 тыс. человек. При уровне воды в реке Амур 1050 см село Ленинское будет отрезано. Решено вывезти в безопасные места беременных женщин, а также маломобильных граждан и тяжелобольных.