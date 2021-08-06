Суд арестовал сделавшего ребенку укол с наркотиками мужчину

Кузьминский районный суд Москвы арестовал 24-летнего Романа Ильясова, задержанного за склонение школьницы к употреблению наркотиков. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина заключен под стражу до 4 октября. Ильясов стал фигурантом уголовного дела по статье «Склонение к потреблению наркотических средств».

Днем ранее стало известно, что в отношении Ильясова возбуждено уголовное дело. 15-летняя девочка рассказала, что нападение на нее произошло 2 августа. На записи с камеры наблюдения видно, как мужчина делает ребенку укол в ягодицу и вводит запрещенные препараты.

7 июля сообщалось, что в Москве бездомный воткнул шприц в прохожего за отказ дать денег. Инцидент произошел в районе Солнцево. 35-летний мужчина возвращался с работы, зашел в один из супермаркетов, а выходя из него с покупками, столкнулся с несколькими бездомными, которые просили мелочь у прохожих. Потерпевший отказался дать деньги, тогда в него воткнули медицинский шприц. К тому времени бездомный скрылся.