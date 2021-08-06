Еще 200 населенных пунктов газифицируют в Ростовской области

В Ростовской области до 2026 года планируется газифицировать еще 200 населенных пунктов в 25 районах. Об этом сообщает региональное правительство.

В данный момент уровень газификации в области составляет 88,6%, что выше среднероссийских показателей. За четыре года планируется построить еще 1,2 тыс. км газопроводов, пишет RostovGazeta.

«Это позволит обеспечить газом 200 населенных пунктов в 25 районах. Все работы завершатся к 2026 году», — говорится в сообщении властей.

По данным RostovGazeta, недавно в регионе завершилось строительство почти 60 км газопроводов. Они позволили обеспечить голубым топливом жителей хуторов Наумовский и Сухой.

26 июля вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что почти 100 тыс. россиян подали заявки на бесплатное подключение домовладений к газу в рамках льготных условий так называемой последней мили.

11 июня глава государства подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельных участков. Документ вводит институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения, то есть «Газпром».

В тех субъектах, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации.