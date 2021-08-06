Прямой эфир
Спорт
Российские гандболистки обыграли сборную Норвегии и вышли в финал ОИ
Политика
Путин прибыл с рабочим визитом в Челябинскую область
Общество
В МЧС предупредили о сильных дождях в Крыму в выходные
Общество
Капремонт к 2026 году проведут более чем в 7 тыс. зданиях учебных заведений
Авто
«КамАЗ» станет поставщиком деталей для автомобилей Aurus
Политика
Путин дал ряд поручений в экономических и социальных сферах
Новости компаний
Более 140 дворов благоустроят на юго-востоке Москвы на средства от платных парковок
Общество
Два сотрудника изолятора в Истре задержаны после побега заключенных
Общество
Путин поручил к 2023 году отказаться от учебы в третью смену

Капремонт проведут еще в двух школах Нижнего Тагила

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нижнем Тагиле планируют провести капитальный ремонт еще двух школ. Средства на работы и переоборудование направил Уралвагонзавод, соответствующее трехстороннее соглашение губернатор Евгений Куйвашев, генеральный директор концерна Александр Потапов и глава города Владислав Пинаев подписали 6 августа.

«Была долгое время такая хорошая традиция: шефство над школами. Подписали соглашение о капитальном ремонте нижнетагильского лицея и школы № 95. Ученики и учителя получат обновленные благоустроенные территории, кто-то спортивную площадку, кто-то спортзал», — цитирует главу региона ТагилСити.ру.

Соглашение начнет действовать со следующего года. Перечень проводимых работ, а также объем направляемых средств стороны определят позже.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле в 2021 году планируют разработать проектно-сметную документацию для капремонта школы № 32, а в 2022-м — подать заявку на включение учреждения в программу по созданию новых учебных мест.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021