Капремонт проведут еще в двух школах Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле планируют провести капитальный ремонт еще двух школ. Средства на работы и переоборудование направил Уралвагонзавод, соответствующее трехстороннее соглашение губернатор Евгений Куйвашев, генеральный директор концерна Александр Потапов и глава города Владислав Пинаев подписали 6 августа.

«Была долгое время такая хорошая традиция: шефство над школами. Подписали соглашение о капитальном ремонте нижнетагильского лицея и школы № 95. Ученики и учителя получат обновленные благоустроенные территории, кто-то спортивную площадку, кто-то спортзал», — цитирует главу региона ТагилСити.ру.

Соглашение начнет действовать со следующего года. Перечень проводимых работ, а также объем направляемых средств стороны определят позже.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле в 2021 году планируют разработать проектно-сметную документацию для капремонта школы № 32, а в 2022-м — подать заявку на включение учреждения в программу по созданию новых учебных мест.