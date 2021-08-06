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Капремонт к 2026 году проведут более чем в 7 тыс. зданиях учебных заведений

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Правительство России по поручению президента страны Владимира Путина запустит программу по капремонту учебных заведений. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

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Согласно документу, правительство страны совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ с учетом ранее данных поручений президента должны обеспечить подготовку и запуск программы по проведению капремонта до 2026 года более чем в 7,3 тыс. зданий учебных заведений. При этом в 3 тыс. зданий капремонт должен быть проведен в 2022–2023 годах.

Также необходимо предусмотреть выделение средств из федерального бюджета на реализацию данной программы при формировании федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Кроме того, необходимо представить предложения по решению проблемы аварийных школ.

Доклад о проделанной работе необходимо представить 10 августа текущего года.

28 июля, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что около 700 зданий российских школ пройдут капитальный ремонт в 2022 году. Он отметил, что с учетом продолжения программы темпы будут увеличены, и все здания, требующие капитального ремонта, будут максимально отремонтированы.

30 июня Путин в ходе прямой линии указал на необходимость выделения средств на ремонт российских школ и строительство новых учебных учреждений. Президент призвал запустить в стране программу капитального ремонта школ 19 июля. Приоритет при этом будет отдаваться сельским школам, отмечал глава государства.

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