Присяжные в Белгороде оправдали задушившую больного мужа медсестру

Присяжные в Белгороде вынесли оправдательный вердикт медсестре, которая задушила своего тяжелобольного мужа. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщили в пресс-службе Белгородского областного суда.

По данным следствия, 59-летняя жительница Белгорода более 20 лет ухаживала за супругом, у которого после инсульта была парализована левая половина тела. Больной не мог передвигаться и сам о себе позаботиться.

При этом в ноябре 2019 года состояние мужчины ухудшилось, он стал более раздражительным и нервным, вымещал злость на супруге, указали в пресс-службе.

В том же месяце женщина задушила мужа. В отношении нее было возбуждено дело об убийстве заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

«Сегодня, 6 августа 2021 года, в Белгородском областном суде коллегия присяжных заседателей единодушно вынесла оправдательный вердикт женщине, которая обвинялась в убийстве супруга, находившегося в беспомощном состоянии», — указано в публикации.

Как объяснили в суде, данное решение присяжные приняли «за отсутствием события преступления». Дальнейшее судебное разбирательство продолжится без участия присяжных.

Согласно УПК РФ, оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен для председательствующего судьи и влечет за собой постановление им оправдательного приговора.

В конце марта был задержан главный врач-нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков по делу об убийстве супруги. Сообщалось, что его жена, 50-летняя Ирина Земченкова, в 2010 году отправилась из дома на работу, но так и не вернулась. Пропавшую искали на протяжении 10 лет.