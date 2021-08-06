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Житель Рязанской области похитил из чужого загона трех коров

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Жителя Скопинского района Рязанской области подозревают в хищении трех коров, находящихся в загоне. Об этом сообщает региональное УМВД.

Инцидент произошел в селе Бугровка Милославского района. Прибывшие на место полицейские обнаружили одно из похищенных животных привязанным к дереву. Рядом находились следы протекторов шин, пишет 62INFO.ru.

Установить марку машины, а затем и владельца помогли данные системы фиксации нарушений ПДД. Злоумышленником оказался 34-летний житель Скопинского района, его задержали. К тому времени он уже сдал коров в пункт переработки в Московской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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