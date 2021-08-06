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Врач назвал важное преимущество вакцинации от COVID-19

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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков сообщил, что при заражении коронавирусной инфекцией вакцинированные граждане могут лучше реагировать на лекарственные препараты, чем непривитые от COVID-19.

«<...> Пациенты, которые вакцинировались от COVID-19, в разы реже доходят до больничного стационара <…> иммуностимулирующие препараты тоже работают прекрасно. Лучше, чем у тех, кто не вакцинировался», — рассказал Тимаков в беседе с Ura.ru в пятницу, 6 августа.

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По его словам, это не доказано научными исследованиями, однако подтверждается преаналитикой среди медиков, добавляет «Газета.ру».

При этом врач-иммунолог Владислав Жемчугов также обратил внимание на необходимость подтверждения подобной теории исследованиями.

«Конечно, вакцинированных всегда легче лечить, и не так страшно, потому что они уже защищены», — заключил эксперт.

Ранее в этот день врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова заявила, что самым распространенным поражением после COVID-19 является центральная нервная система, поэтому переболевшему человеку необходимо провести обследование мозга.

Вместе с тем 29 июля врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко подчеркнул, что вакцинация — это залог победы над коронавирусом.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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