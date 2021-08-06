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Президент «Барселоны» прокомментировал уход Месси из клуба

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в пятницу, 6 августа, отвечая на вопрос, может ли нападающий Лионель Месси, у которого истек контракт, остаться в клубе, заявил, что это невозможно.

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«В последние несколько часов я разговаривал с Лео и его отцом Хорхе Месси. Нет никакой возможности продолжить сотрудничество. Это невозможно из-за финансовых правил. Очень жаль, но это так. Новая эра»,— привел слова Лапорты журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

Как сообщала газета «Спорт-Экспресс», ранее на пресс-конференции, посвященной уходу Лионеля Месси из клуба, президент «Барселоны» объяснил причины такого решения, заявив, что всё связано с финансами, из-за которых новый контракт с футболистом не мог быть одобрен.

Месси покинул футбольный клуб накануне. Отмечалось, что стороны достигли соглашения относительно нового контракта, однако он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий (правил Ла Лиги). В результате Месси покидает «Барселону».

В клубе выразили благодарность футболисту за его вклад в развитие клуба и пожелали ему всего наилучшего в его личной и профессиональной жизни.

Контракт 34-летнего Месси с «Барселоной» истек еще 30 июня. Футболист получил статус свободного агента. Как сообщали СМИ, аргентинец намерен продлить контракт с каталонским клубом на пять лет.

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор являлся ее неизменным игроком. Вместе с клубом аргентинец десять раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, еще четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Помимо этого Месси шестикратный обладатель «Золотого мяча», что является рекордом.

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