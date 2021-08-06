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Плановую медпомощь возобновят со следующей недели в Брянской области

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В Брянской области со следующей недели возобновят оказание плановой медицинской помощи. Соответствующее решение было принято на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

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Все остальные ограничения власти решили продлить на основании эпидемиологической обстановки и рекомендация главного санитарного врача региона Людмилы Трапезниковой. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

Правительство Брянской области рассчитывает, что благодаря принятым мерам удастся держать ситуацию с COVID-19 под контролем.

С начала пандемии в Брянской области коронавирус выявили у 55 599 человек, погиб 851 человек. В последние недели ежедневно фиксируется более 200 новых случаев.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах «стопкоронавирус.рф» и «доступвсем.рф», а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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