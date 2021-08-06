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«КамАЗ» станет поставщиком деталей для автомобилей Aurus
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«КамАЗ» станет поставщиком деталей для автомобилей Aurus

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Российское предприятие «КамАЗ» станет поставщиком деталей двигателя для представительских автомобилей Aurus. Об этом 6 августа сообщает Motor.

Пошел в народ: люксовый российский седан стал доступен для публики
В Елабуге началось серийное производство Aurus

Так, на заводе будут изготавливать блоки цилиндров, головки блоков и опорные плиты. Пока технологии изготовления только отрабатываются, поэтому компоненты выпускаются штучно опытно-промышленным методом, а полноценное производство запустят в следующем году.

Отмечается, что автомобили Aurus в общей сложности состоят из 4,5 тыс. компонентов, которые поставляют 74 производителя. Среди них как российские, так и иностранные изготовители, однако компания держит курс на импортозамещение.

Серийный выпуск автомобилей Aurus Senat стартовал 31 мая на предприятии, расположенном в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан).

Стоимость вложений в проект составила около 2 млрд рублей. Всего на предприятии планируют собирать до 5 тыс. автомобилей в год. Стоимость Aurus Senat в базовой комплектации составит 18 млн рублей. Автомобили первой серийной партии представлены только с высоким уровнем опционального исполнения. Их цена стартует от 22 млн рублей.

На имеющихся мощностях можно будет собрать не только автомобиль в кузове седан, но и кроссовер Komendant. Также на автомобиль по желанию клиента возможна установка легкой и средней брони.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин: седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

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