Прямой эфир
Общество
В МЧС предупредили о сильных дождях в Крыму в выходные
Мир
В Молдавии утвердили новое правительство во главе с Гаврилицей
Общество
Мавриди изучил в СИЗО учебник и обманул психиатрическую экспертизу
Общество
В Красноярске ввели режим ЧС после обрушения подпорной стены здания
Интернет
РКН разблокировал портал Genius после удаления запрещенного контента
Спорт
Российский борец-вольник Сидаков завоевал золото на ОИ в Токио
Общество
Уголовное дело возбуждено после побега заключенных из изолятора в Истре
Общество
Правительство направит регионам около 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства
Мир
Премьер-министр Израиля созвал совещание из-за обстрелов со стороны Ливана
Сюжет:

Путин поздравил борца Сидакова с победой на Олимпиаде в Токио

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поздравил российского борца вольного стиля Заурбека Сидакова с победой на Олимпийских играх в Токио.

«Проявив яркие чемпионские качества, в упорной и напряженной борьбе вы одержали верх над сильными соперниками и на деле доказали, что достойны самой высокой награды, своей победой весомо укрепили лидерские позиции отечественной школы вольной борьбы», — говорится в телеграмме, опубликованной в пятницу, 6 августа, на сайте Кремля.

«На охоте дед взял две утки, я — три»
Двукратная чемпионка Олимпиады Виталина Бацарашкина — о выборе оружия, стрельбе в гараже по банкам и золотых медалях Токио

Сидаков завоевал золотую медаль Игр в весовой категории до 74 кг ранее в этот день. В финале турнира россиянин победил белоруса Магомедхабиба Кадзимагомедова со счетом 7:0, сообщает «Спорт-Экспресс».

Для сборной Олимпийского комитета России (ОКР) это 17-я золотая медаль на ОИ.

Накануне российский борец вольного стиля Заур Угуев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг. В финале турнира он победил спортсмена из Индии Кумара Рави со счетом 7:4.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021