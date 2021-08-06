Путин поздравил борца Сидакова с победой на Олимпиаде в Токио

Президент России Владимир Путин поздравил российского борца вольного стиля Заурбека Сидакова с победой на Олимпийских играх в Токио.

«Проявив яркие чемпионские качества, в упорной и напряженной борьбе вы одержали верх над сильными соперниками и на деле доказали, что достойны самой высокой награды, своей победой весомо укрепили лидерские позиции отечественной школы вольной борьбы», — говорится в телеграмме, опубликованной в пятницу, 6 августа, на сайте Кремля.

Сидаков завоевал золотую медаль Игр в весовой категории до 74 кг ранее в этот день. В финале турнира россиянин победил белоруса Магомедхабиба Кадзимагомедова со счетом 7:0, сообщает «Спорт-Экспресс».

Для сборной Олимпийского комитета России (ОКР) это 17-я золотая медаль на ОИ.

Накануне российский борец вольного стиля Заур Угуев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг. В финале турнира он победил спортсмена из Индии Кумара Рави со счетом 7:4.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.