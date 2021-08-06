Проекты МИЦ «Известия» и РЕН ТВ вышли в финал конкурса «Медиабренд-2021»

МИЦ «Известия» и РЕН ТВ стали финалистами в 12 номинациях российской премии в области телевизионного маркетинга, промоушена и дизайна «Медиабренд-2021».

В шорт-лист вошло 10 работ телеканала РЕН ТВ и две работы МИЦ «Известия» в двух номинациях.

Проекты «Известий» попали в номинации: «Лучшее оформление интернет-проекта» и «Лучшая промостраница (лучший лендинг)» с двумя проектами: «Чернобыль. Это случилось 35 лет назад» и «Мусорное наследство. Что мы оставим после себя».

Телеканал РЕН ТВ заслуженно вошел в шорт-лист по следующим номинациям и проектам:

Номинация: «Лучший проморолик документальной, аналитической программы, политического ток-шоу, общественно-политического шоу»

«Неизвестная история»

Номинация: «Лучший проморолик программы life-style, reality show»

«Кулинарный рэп»

Номинация: «Лучший проморолик спортивной программы, спортивного события»

«Вставай, соня!»

Номинация: «Лучшая промокампания фильма или сериала совместно с АПКиТ»

«Фильмы Гая Ричи»

Номинация: «Лучшее оформление телевизионного канала»

РЕН ТВ, сезонное оформление осень-зима 2020

Номинация: «Лучшее оформление программ»

«НИИ Рен ТВ»

Номинация: «Лучший студийный дизайн»

«РЕН ТВ. Знаете ли вы, что?»

Номинация: «Лучший моушн-дизайн»

РЕН ТВ. Showreel 2020-21

Номинация: «Лучшее использование звука (TV & digital)»

«Супергеройские фильмы»

Номинация: «Самое смешное промо (TV & digital)»

«Маска»

Девятый конкурс «Медиабренд», посвященный маркетингу, промоушену и дизайну медиа, объявил результаты голосования большого отборочного жюри.

Кроме того, в финале вышли работы 57 компаний, среди которых — федеральные каналы мультиплексов, тематические и региональные телеканалы, онлайн-кинотеатры, продакшен-компании и интернет-порталы. Работы представлены в 46 номинациях.

Напомним, конкурс «Медиабренд» организован в 2011 году при поддержке Национальной ассоциации телерадиовещателей. Оргкомитет, в который входят более 30 представителей индустрии, ставит своей целью развитие маркетинга, промоушена и дизайна в медиа. Он также строго следит за соблюдением системы прозрачности работы жюри конкурса.

С 2020 года Агентство инноваций города Москвы совместно с «Медиабрендом» организует конференцию «Креатив и медиа». До этого с 2011 года проводилась ежегодная конференция «Медиабренд».