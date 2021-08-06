Порядок рассмотрения нарушений «закона о тишине» изменят в Башкирии

Госсобрание Башкортостана намерено ужесточить порядок рассмотрения дел о нарушении «закона о тишине». Парламент предлагает отдать их в ведение мировых судей.

По существующим нормам подобные дела рассматривают административные комиссии. Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что в 2020 году в республике изучили свыше 6 тыс. дел по шумным соседям, однако к ответственности привлекли не всех нарушителей. Нововведения позволят улучшить механизм реализации права на тишину. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

Предложения для обновленного закона разработал Совет при главе Башкортостана по правам человека и развитию институтов гражданского общества.

На данный момент штраф за шум в ночные часы и по выходным составляет от 2 до 30 тыс. рублей в зависимости от положения субъекта права. За повторное нарушение размер штрафа составляет от 3 до 50 тыс. рублей.