Строительство школы началось на улице Щипакина в Ставрополе

В Ставрополе началось строительство школы на улице Ивана Щипакина. В проект вложат около 1,2 млрд рублей, сообщает городская администрация.

Трехэтажное здание будет состоять из пяти учебных блоков. Помимо кабинетов в них разместят спортивно-оздоровительные помещения, актовый зал, столовую и бассейны. Каждый класс сможет вместить до 25 школьников, пишет NewsTracker.

Как отметил глава города Иван Ульянченко, учреждение рассчитано на 1,5 тыс. учеников. Будут трудоустроены 136 человек, в их числе педагоги, медики, повара и пекари.

Завершить строительство и открыть школу планируется в 2022 году.

Отмечается, что это будет вторая большая школа в городе. Первая появилась в 2019-м в микрорайоне «Солнечный круг».