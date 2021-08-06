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Путин поручил к 2023 году отказаться от учебы в третью смену

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Президент России Владимир Путин поручил отказаться от учебы в три смены к 2023–2024 учебному году. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

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«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить реализацию мер, направленных на предупреждение формирования третьих смен в образовательных организациях общего образования, предусмотрев полный отказ от них в 2023–2024 учебном году», — говорится в поручениях.

Также президент поручил правительству обеспечить до конца 2023 года 100-процентную доступность дошкольного образования для детей до трех лет.

Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 15 декабря 2021 года, а далее — один раз в полгода. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.

Кроме того, президентом поручено обеспечить подготовку и запуск программы, направленной на капитальный ремонт в 2022–2026 годах более 7300 зданий общеобразовательных организаций (из них не менее 3 тыс. зданий в 2022–2023 гг.), для чего необходимо предусмотреть выделение средств федерального бюджета, а также представить предложения по решению проблемы наличия зданий школ, находящихся в аварийном состоянии, и доложить об этом 10 августа.

В целях обеспечения качества подключения к интернету образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, Путин поручил обеспечить скорость бесперебойного доступа к Сети не менее 100 Мбит/с для городских образовательных организаций и не менее 50 Мбит/с для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа. Доклад ожидается каждые полгода, начиная с 1 января 2022 года.

Ранее, в апреле, премьер-министр России Михаил Мишустин призвал как можно скорее ликвидировать третьи смены в школах.

В мае он заявил, что правительство намерено увеличить темпы строительства школ, оснащенных современным оборудованием. Кроме того, за четыре года планируется закупить не менее 16 тыс. современных школьных автобусов для муниципалитетов, где это необходимо.

15 июня глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с Владимиром Путиным 15 июня пообещал максимально быстро закрыть очереди в детские сады. Он сообщил, что в этом году будет построено 767 детских садов на 112 тыс. мест.

19 июля глава государства призвал довести до конца программу по строительству яслей для детей до трех лет. Он указал, что она требует доработки.

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