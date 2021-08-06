В Японии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда

Неизвестный мужчина напал с ножом на пассажиров поезда в Токио, после чего скрылся с места преступления. Об этом сообщает в пятницу, 6 августа, портал Livedoor News.

Отмечается, что в настоящий момент полиция ведет преследование мужчины.

Согласно предварительной информации, в результате инцидента пострадали два человека, они находятся в сознании.

Ранее, 3 августа, 27-летний житель американского штата Джорджия напал на офицера неподалеку от здания Пентагона. Правоохранитель скончался.

Ведомство сочло преждевременным считать инцидент терактом. Спустя день Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило, что злоумышленник в ходе борьбы выхватил у офицера пистолет.

Позднее стало известно, что преступник скончался. По предварительным данным, смертельное ранение он нанес себе сам.