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Диетолог раскрыла секреты правильного маринада для шашлыка

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Правильный рецепт маринада для шашлыка включает лимонную кислоту, в то время как от использования майонеза рекомендуется отказаться. Об этом рассказала главный диетолог Депздрава Москвы Антонина Стародубова.

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Она уточнила, что маринады с использованием уксуса безопасны для здоровья, однако они портят вкус шашлыка.

Мясо же специалист рекомендует приобретать на сельскохозяйственных рынках и в известных магазинах. Кроме того, предпочтение следует отдавать свежему, а не замороженному продукту. Также рекомендуется покупать нежирные сорта мяса, без видимых прожилок, указала Стародубова.

При этом запивать мясное блюдо лучше водой, а не сладкими напитками, чтобы не допустить избыточной калорийности, подчеркнула эксперт.

«Шашлыки — прекрасный источник белка. Но избыток может негативно сказаться на организме. Поэтому не стоит допускать переедания», — цитирует диетолога «РИА Новости».

28 апреля врач-диетолог Маргарита Королева сообщила, что лучшим маринадом для шашлыка является гранатовый сок. По ее словам, он делает мясо мягким, при этом сохраняя его питательную ценность.

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