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Американские кардиологи назвали способ улучшить работу сердца

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Специалисты Американской кардиологической ассоциации пришли к выводу, что занятия йогой помогают снизить артериальное давление и улучшить работу сердца и сосудов. Результаты исследования опубликованы на сайте Heart.org.

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Установлено, что после 12 недель занятий у людей с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий снизились частота сердечных сокращений и кровяное давление, улучшилось психоэмоциональное состояние.

Кроме того, отметили эксперты, йога помогает справиться со стрессом, который связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным исследователей медицинской школы университета Эмори в Атланте, при хроническом стрессе симпатическая нервная система перегружена, что может привести к повышенному кровяному давлению. Йога помогает «затормозить» реакцию организма на переживания, активируя парасимпатическую нервную систему, отвечающую за накопление организмом энергии, через дыхательные и расслабляющие практики.

При этом ученые рекомендуют людям с заболеваниями сердца или склонностью к повышенному давлению избегать в йоге поз, в которых голова располагается ниже сердца, пожилым людям и новичкам следует начинать с самых простых и щадящих упражнений.

26 июля кардиолог научной лаборатории эпидемиологии неинфекционных заболеваний НМИЦ имени Алмазова Мария Бояринова рассказала о правилах, которые помогут снизить давление без помощи лекарств.

По словам эксперта, на фоне стрессовых ситуаций происходит выброс в кровь гормонов, повышающих давление, а резкий скачок давления может привести к инфарктам или инсультам. Чтобы избежать этого, специалист посоветовала практиковать дыхательные упражнения, плавание, быструю ходьбу или езду на велосипеде, но не более пяти часов в неделю, — такие занятия приведут сосуды в тонус.

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