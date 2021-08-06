Шойгу вспомнил анекдот в ответ на слова Зеленского о Крыме

Крым всегда был, есть и будет российским, заявил в пятницу, 6 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Таким образом он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым будет украинским.

«Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: «А здесь бил фонтан?» На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет», — сказал глава ведомства.

Шойгу подчеркнул, что в то время как Украине меняется власть, полуостров всегда был и остается российским.

3 августа Зеленский заявил, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Он выразил мнение, что украинцы ценят полуостров больше, чем россияне. По его словам, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.

В ответ депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал Зеленского «перестать лить крокодильи слезы по Крыму и выдавать себя за крымчанина». По его словам, жители полуострова не верят украинской власти и помнят устроенные «блокады и диверсии».

В свою очередь, зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов напомнил, что Крым с екатерининских времен исторически был частью России, а «мечтания» президента Зеленского на этот счет — это его личные переживания.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.