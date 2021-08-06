Названа причина смертельного ДТП на трассе под Ростовом

Несоблюдение безопасной дистанции водителем грузовика стало причиной аварии на трассе М-4 «Дон», в результате которой погибли три человека. Об это в пятницу, 6 августа, сообщили в ГИБДД по региону.

В ведомстве заявили, что от полученных травм скончались четыре человека, среди них годовалый ребенок. Пятеро пострадавших были госпитализированы, из них трое находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла около 11:00 мск на 1070-м км трассы М-4 «Дон».

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал о том, что в результате ДТП пострадали семь человек, трое погибли, среди них двое детей, четыре человека были госпитализированы. Позже было опубликовано видео с места столкновения.

Как добавили в МЧС по региону, участниками аварии стали семь легковых и два грузовых автомобиля.

На месте происшествия работают 13 человек личного состава МЧС, три единицы техники, в том числе оперативная группа местного спасательного гарнизона. Спасатели осуществляли деблокировку пострадавших.