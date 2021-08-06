Прямой эфир
Общество
В МЧС предупредили о сильных дождях в Крыму в выходные
Мир
В Молдавии утвердили новое правительство во главе с Гаврилицей
Общество
Мавриди изучил в СИЗО учебник и обманул психиатрическую экспертизу
Общество
В Красноярске ввели режим ЧС после обрушения подпорной стены здания
Интернет
РКН разблокировал портал Genius после удаления запрещенного контента
Спорт
Российский борец-вольник Сидаков завоевал золото на ОИ в Токио
Общество
Уголовное дело возбуждено после побега заключенных из изолятора в Истре
Общество
Правительство направит регионам около 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства
Мир
Премьер-министр Израиля созвал совещание из-за обстрелов со стороны Ливана

Путин поручил до октября утвердить план по достижению национальных целей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 октября утвердить Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года. Список поручений был опубликован 5 августа на сайте Кремля.

Внимание — сила: Путин перечислил нерешенные проблемы страны
Какие инициативы кабмина должны улучшить жизнь россиян в ближайшие годы

«Правительству Российской Федерации <...> утвердить Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, обеспечив включение в него стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития»,— говорится в документе.

Кроме того, российский лидер поручил министрам принять меры по реализации национальных целей и стратегических задач развития РФ, предусмотренных указами президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля 2020 г. № 474.

Ранее, в апреле, Путин назвал улучшение качества жизни людей главным в национальных целях развития. По его словам, граждане должны жить лучше как в больших городах, так и в маленьких населенных пунктах. Параметр улучшения качества жизни президент пообещал оценивать максимально объективно на основе мнения людей, в том числе на основе данных соцопросов.

Летом 2020 года Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года.

Основными целями, указанными в документе, являются увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также раскрытие таланта каждого человека.

В соответствии с национальными целями развития, жилищные условия граждан России к 2030 году должны быть улучшены не менее чем у 5 млн семей, а объем строительства должен быть увеличен не менее чем до 120 млн кв. м ежегодно.

Кроме того, объем несырьевого неэнергетического экспорта России к 2030 году должен вырасти не менее чем на 70% по сравнению с показателями 2020 года. Также к 2030 году страна должна войти в число десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и качеству образования.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021