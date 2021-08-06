Попова напомнила о необязательности ношения масок на улице

Россиянам не нужно носить маски на улице, если это не массовое мероприятие, но в помещениях действие масочного режима сохраняется. Об этом заявила в пятницу, 6 августа, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски... если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет. Здесь россияне ничего не нарушают. В закрытых помещениях — да, это требование остается, оно неизбежно», — сказала Попова в интервью на канале «Россия 24».

Она обратила внимание на то, что такое требование действует в большей части стран мира.

Кроме этого, Попова призвала отдыхающих на российских курортах соблюдать меры профилактики коронавируса, пишет «Газета.ру».

Ранее, 4 августа, глава Крыма Сергей Аксенов призвал туристов соблюдать антиковидные требования и носить маски.

При этом он отмечал, что за последнее время дисциплина в части соблюдения масочного режима в общественном транспорте улучшилась.

Попова в свою очередь также призвала отдыхающих на российских курортах соблюдать меры профилактики коронавируса. Она подчеркивала, что даже на отдыхе «расслабляться нельзя», потому что «вирус не дремлет».

В России за минувшие сутки было выявлено 22 660 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Москве (2583), Санкт-Петербурге (1909) и Подмосковье (1394).

Всеобщий масочный режим в России ввели по предписанию Роспотребнадзора в октябре прошлого года. Медицинские маски для борьбы с COVID-19 обязали носить в общественном транспорте, автомобилях такси и пр. До этого масочный режим вводили в регионах по решению местных властей.